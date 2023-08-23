В Тюменской области выделили деньги на благоустройство территорий районных поликлиник

В Тюменской области в этом году благоустроят территории трех поликлиник в Абатском, Бердюжском и Викуловском районах. Распоряжение о выделении денежных средств из областного бюджета для выполнения ремонтных работ было подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.

На территории филиала областной больницы № 4 в Абатске работы по благоустройству уже завершены. Специалисты подрядной организации убрали старые деревья, проложили асфальт, разбили газоны, провели освещение, установили скамейки и урны, изменив территорию поликлиники до неузнаваемости.

Прилегающую к поликлинике территорию в Бердюжской районной больнице также привели в порядок. Подрядчики выкорчевали старые деревья, уложили пешеходные дорожки, разбили цветники, облагородив пространство.

Близятся к завершению ремонтные работы возле поликлиники в Викуловском районе. Прилегающая территория будет выложена брусчаткой. Жители района скоро смогут оценить благоустроенное пространство.

В рамках программы «Доступная среда» на территориях всех поликлиник созданы комфортные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для них организованы удобные подъездные пути, установлены пандусы и кнопки вызова.