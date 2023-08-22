На территории ХМАО действует лесной пожар

По состоянию на 09.00 22 августа, в Югре действует один лесной пожар на землях Советского лесничества. Площадь, пройденная огнем, составляет 0,5 га. К его локализации и ликвидации привлечены шесть работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника.

За сутки в регионе потушили два лесных пожара.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали:

166 ландшафтных пожаров на площади 27565,53 га;

635 лесных пожаров на площади 62305,87га;

7 возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 га.

«В Югре действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи», – напоминают в депнедрах Югры.