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​Александр Моор выступил с обращением к автомобилистам региона

Александр Моор призвал водителей регионов тюменской «матрешки» соблюдать ПДД

​Александр Моор выступил с обращением к автомобилистам региона
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Александр Моор призвал водителей приложить силы для того, чтобы сообща изменить ситуацию на дорогах. Глава региона обратился к автомобилистам Тюменской области, Югры и Ямала на личной странице в социальной сети.

Александр Моор выразил озабоченность количеством автоаварий с пострадавшими.

«Среди основных причин дорожно-транспортных происшествий последних недель госавтоинспекторы называют нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии усталости и утомления, – написал губернатор. – Понимаю, когда возвращаешься домой – хочется добраться побыстрее. Отпуск прошел, и не так много времени до 1 сентября. Все пытаются успеть к началу учебного года. В этот период транзитный поток на федеральных и региональных трассах области кратно возрастает. Дорогие земляки, будьте бдительны, аккуратны и внимательны за рулем! Соблюдайте скоростной режим, не спешите. Если устали в пути – отдохните. Сейчас наша дорожная инфраструктура позволяет это сделать. Учитывайте обстоятельства, особенно при движении за городом. Помните, любой неосторожный и необдуманный маневр может привести к тому, что уже невозможно будет исправить».

За за последние десять дней на автотрассах области в 92 ДТП погибли 19 человек, из них семеро – дети, травмы получили 119 человек, из которых 29 детей. В одной из аварий погибли муж, жена и трое детей.

«Огромный резонанс вызвала трагедия, произошедшая несколько дней назад. На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск разбилась семья. Супруги погибли вместе с тремя дочками. В реанимации находятся два сына, вся необходимая медицинская помощь им оказывается в полном объеме, состояние оценивается как тяжелое. Держу ситуацию с их лечением на контроле», – подчеркнул Александр Моор.


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Сегодня в 19:26, просмотров: 187, комментариев: 0
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