В Тюмени спасли малышку с критически низкой массой тела

В ОКБ №1 Тюменской области впервые провели уникальную процедуру младенцу с критически низкой массой тела.

Двухмесячная малышка весом 5700 гр поступила в детское отделение анестезиологии и реанимации с острым почечным повреждением. На фоне полиорганной недостаточности у ребенка в организме скопилось критическое количество жидкости. Почки не справлялись со своей функцией, а классическая схема лечения не давала нужного результата.

«Тогда мы применили вено-венозную процедуру гемодиализа, которую нужно было адаптировать для такого маленького пациента. Сложность в том, что ребенок крохотный, внутрисосудистый доступ крайне мал, а катетер в венку нужно поставить широкий, чтобы на протяжении нескольких часов и под давлением, через него извлекать кровь и после очистки, возвращать. Этот способ почечно-заместительной терапии для младенца с такой критически низкой массой тела нам предстояло провести впервые, но ребенка нужно было спасать», – рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации №3 Флорид Исматуллин.

К счастью, медикам удалось убрать излишки жидкости в организме, снизить показатели почечных шлаков, токсичных веществ, приблизить к норме уровень креатинина и мочевины.

«Благодаря профессионализму и опыту врачей, младенцу была предоставлена возможность продолжить борьбу за жизнь. Медики надеются, что малышка сумеет пройти все сложности лечения, ведь сила духа, как подчеркивают врачи, не имеет возраста», – отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.