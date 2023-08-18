Тюменские школы и избирательные участки проверят на безопасность

В Тюменской области будут приняты дополнительные меры по защите населения от террористических угроз. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, подводя итоги совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Дополнительные меры принимают перед началом нового учебного года в период подготовки и проведения Дня знаний 1 сентября, Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября и единого дня голосования 10 сентября.

В образовательных организациях и помещениях для голосования будут проведены контрольные осмотры помещений и территорий.

«На сегодняшний день все объекты образования оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии или в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», оборудованы системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, контроля и управления доступом, а также стационарными или ручными металлоискателями», – сообщила заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук.

Напомним, 10 сентября 2023 года в регионе пройдут выборы губернатора Тюменской области, дополнительные выборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 19 и № 20, выборы депутатов городских округов и муниципальных районов.