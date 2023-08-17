Молодые семьи в России сократили потребление еды

В 2022 году молодые семьи в России сократили потребление основных продуктов питания, следует из данных Росстата. Одни эксперты объясняют это экономией, а другие - переходом на готовую еду и ЗОЖ, пишет РБК.

По оценке Росстата, молодые семьи снизили потребление всех основных групп пищевых продуктов — в диапазоне от минус 8% до минус 22% по сравнению с 2021 годом. Наиболее сильно в их рационе сократилось количество молока, фруктов и масла, менее значительно — хлеба, мяса, овощей.

Даже в 2020 году, в разгар пандемии, молодые семьи не снижали потребление всех категорий еды. Напротив, в тот период в их рационе стало больше молока и яиц, а снижение потребления рыбы, фруктов и сахара не превысило планку в 1% по сравнению с докризисным 2019 годом, пишет РБК.

Несмотря на сокращение потребления еды, тратить на продукты питания молодые семьи меньше не стали. По данным Росстата, доля их трат на продукты в общем объеме потребительских расходов за год выросла сразу на 5,4 п.п. и достигла 29,3%.

Потребление еды в 2022 году также сократили неполные семьи. Их рацион был урезан по всем категориям, кроме овощей и бахчевых.