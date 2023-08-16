В бюджет Тюменской области за полгода поступил 161 млн рублей

В первом полугодии 2023 года доходы бюджета Тюменской области выросли на 7,5 процента по сравнению с таким же периодом 2022-го. Если поступление доходов в областную казну сохранит имеющуюся динамику, регион обойдется без привлечения кредитных ресурсов. Такое мнение высказал губернатор Александр Моор во время большой пресс-конференции.

«Бюджет 2023 года в силу всем известных причин мы формировали в условиях очень высокой неопределенности. Это был очень сложный процесс. Бюджет был принят с максимальным дефицитом, в качестве источника покрытия которого предполагались заимствования денег на рынке. Что имеем по факту? Первое полугодие в целом лучше ожиданий – 161 миллиард рублей доходов, из них 151 миллиард рублей – это налоговые поступления. Это 81 процент от годового плана. К заимствованиям мы не прибегали. Расходы бюджета финансируются по плану», – рассказал глава региона.

Пресс-конференция Александра Моора, приуроченная к 79-й годовщине со дня образования Тюменской области, длилась полтора часа. В ней приняли участие представители 100 СМИ из разных регионов. Губернатор ответил на порядка 30 вопросов.