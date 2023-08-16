К 2028 году в Тюмени планируют завершить строительство Межвузовского кампуса

Межвузовский кампус позволит Тюменской области конкурировать за молодых людей с перспективами в науке. Такую убежденность выразил губернатор Тюменской области Адександр Моор во время большой пресс-коференции.

«Кампус – уникальный проект для нашего региона. Я считаю его стратегически важным и нужным. Если бы мы не взялись за него, то потеряли бы в конкуренции за молодых людей, которые занимаются научным, технологическим предпринимательством», – сказал глава региона.

В 2024 году начнется подготовка земельного участка, в 2026 году – строительные работы, которые планируется завершить к 2028 году. Строительство будет профинансировано на 50 процентов за счет федерального гранта, 40 процентов составят средства инвестора-концессионера, 11 процентов – доля регионального бюджета.

Напомним, что концепцию будущего кампуса разрабатывали с привлечением студенческого сообщества. Он будет состоять из учебно-лабораторного корпуса, центра поддержки и развития творческой молодежи, конгресс-центра, технопарка, спортивного центра, четырех общежитий почти на 5 тысяч мест и гостиницы на 120 мест.