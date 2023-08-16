К 1 сентября в Тюмени откроют три новые школы

Образовательные учреждения Тюменской области готовы к новому учебному году. 1 сентября свои двери распахнут пять новых школ. В нескольких заведениях проведен ремонт. Об этом на личной странице в VK рассказал глава региона Александр Моор.

«Сегодня специалисты завершили приемку школ Тюменской области. К новому учебному году все готово. В зоне особого внимания – безопасность детей. По традиции на День знаний откроем несколько новых школ. Три крупные в Тюмени в микрорайоне Ямальский-2, жилых районах Плеханово и Тура, и две небольшие – в деревне Митькинское Вагайского района и селе Крашенинино Упоровского района», – рассказал губернатор.

Реконструкция проведена в школе №4 Ишима, капитальный ремонт – в школе №6 Тюмени и №16 Тобольска, а также учебных заведениях в Ярковском, Ишимском и Тюменском районах.

«В этом году в Тюменской области за парты сядут свыше четверти миллиона учеников, среди них 26,5 тысячи первоклассников. Время, чтобы подготовиться к учебе у родителей и школьников, еще есть. А пока остается возможность насладиться последними днями каникул и с праздничным настроением прийти 1 сентября на торжественную линейку», – заключил Александр Моор.