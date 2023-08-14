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​В Тюменской области продолжают благоустраивать села

В центре Исетского создадут детскую площадку

​В Тюменской области продолжают благоустраивать села
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в праздновании 100-летнего юбилея Исетского района. Глава региона вручил региональные награды четырем жителям муниципалитета, посетил медицинское учреждение и поддержал инициативу жителей о строительстве новой детской площадки рядом с площадью 100-летия района.

В пресс-службе губернатора напомнили, что площадь перед краеведческим музеем им. А.Л. Емельянова в центре села Исетского обустроили за пять месяцев на месте старых зданий, а название выбрали сами жители.

«Появилось отличное место, чтобы погулять с семьей и друзьями, прикоснуться к истории. С помощью QR-кода можно получить информацию о размещенной на площади военной технике – попробовал сам, все работает», – отметил Александр Моор.

Во время визита губернатор также осмотрел областную больницу № 13. В 2022 году здание капитально отремонтировали, в 2023-м установили современное медицинское оборудование на сумму в общей сложности около 18 млн рублей. Здесь получают медицинскую помощь 24,6 тысячи жителей района. Важно, что медицинское учреждение полностью укомплектовано врачами и средним медицинским персоналом. По целевому набору для больницы в Тюменском государственном медицинском университете учатся 36 студентов.


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14 августа в 22:40, просмотров: 212, комментариев: 0
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