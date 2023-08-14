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​Александр Моор назвал главный принцип программы «Сотрудничество»

Александр Моор дал большую пресс-конференцию

​Александр Моор назвал главный принцип программы «Сотрудничество»
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Александр Моор назвал взаимодействие регионов Тюменской области, Югры и Ямала «гибким инструментом», который формируется на основе потребностей жителей.

«Если появятся какие-то новые вызовы и новые задачи, то мы безусловно вместе с моими коллегами, вместе с нашими законодательными органами внесем все необходимые коррективы. Все объекты программы «Сотрудничество» формируются вместе на основании задач пожеланий губернаторов и жителей округов», – сказал Александр Моор во время большой пресс-конференции, посвященной 79-летию Тюменской области.

Александр Моор отметил, что одним из самых перспективных направлений взаимодействия регионов остается образование: «У нас есть совместный проект – это Западно-Сибирский научно-образовательный центр. Мы можем посотрудничать и в наполнении научными проектами программы межвузовского кампуса, строительство которого начнется уже в 2024 году».

В этом году программу «Сотрудничество» продлили на десять лет – до 2035 года. «Была версия продления на пять лет, но мы решили, что мы можем сегодня, базируясь на наших добрососедских равноправных отношениях и отношениях доверия, продлить договор на такой длительный срок», – подчеркнул губернатор.

Большая пресс-конференция Александра Моора состоялась 14 августа. В ней приняли участие представители 100 СМИ.


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14 августа в 22:12, просмотров: 202, комментариев: 0
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