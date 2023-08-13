Цена на обед из котлет и пюре достигла максимума с 2022 года

Цена на обед из котлет и пюре достигла своего пика с 2022 года. Согласно данным Росстата, в июле средняя стоимость такого обеда составила 254,54 рубля. Это максимальная цена, сравнимая с июнем 2022 года, когда продукты для его приготовления стоили 262,52 рубля. Цены на обед понижались, но в начале текущего года снова начали расти и к июню дошли до 254,31 рубля, пишет «РИА Новости».

«РИА Новости» для приготовления примерно двух порций котлет с пюре предлагает использовать такие ингредиенты: 400 г мясного фарша, одно яйцо, луковицу, четыре картофелины, 50 г сливочного масла, 25 мл растительного, свежую зелень и соль. По данным Росстат, в июле яйца подорожали на 12 копеек до 7,85 рубля, а картофель - на 0,084 рубля до 18,53 рубля. Однако другие продукты стали немного дешевле, в частности, цена на 1 кг лука снизилась на 1,1 рубля.