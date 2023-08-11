В Тюмени выступят «Иванушки International» и «Пелагея»

Более 400 мероприятий запланировано на праздничную неделю, когда Тюменская область отметит 79-й день рождения. Об этом рассказала директор департамента культуры Елена Майер, выступая с коллегами на пресс-конференции.

Праздничные мероприятия пройдут во всех 26 муниципалитетах региона. Жителей и гостей области ожидают тематические и познавательные программы, театрализованные представления и виртуальные экскурсии, выставки, акции, квесты, праздничные концерты с привлечением передвижных культурных комплексов и многое другое.

Одним из самых масштабных и ярких событий станет фестиваль «Земля больших людей», который пройдет в Тюмени с 14 по 20 августа. 10 концертных и театральных программ состоятся на главных площадках областной столицы, а также в глэмпинге «Морелеса» в рамках фестиваля. Со своими программами выступят Хоровая капелла Тюменской филармонии, оркестр «Камерата Сибири», Тюменский театр кукол, Тобольский драматический театр, группы «SYNTHEZZA» и «AETERNA», театр огня «Гелиос».

14 и 20 августа на площади 400-летия Тюмени состоятся два больших концерта: 14 августа в 20.00 – концерт «Иванушек International», 20 августа в 19.00 – концерт группы «Пелагея».