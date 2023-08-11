МегаФон запустил базовую станцию в промышленной зоне грузовой железнодорожной станции «Нижневартовск-2» в Ханты-Мансийском автономном округе. Сотрудникам транспортного узла, дачникам и автомобилистам стали доступны все современные интернет-сервисы и голосовая связь VoLTE.

Новый телеком-объект вблизи станции «Нижневартовск-2» обеспечил высокоскоростным интернетом сотрудников железной дороги и грузовых хабов крупнейших промышленных компаний, работающих в промзоне сортировочной станции. После запуска базовой станции специалисты МегаФона фиксировали здесь среднюю скорость передачи данных до 35 Мбит/с. Это позволяет абонентам оператора с комфортом пользоваться всеми интернет-сервисами, а также и голосовыми вызовами VoLTE с кристально чистым звуком.

Также 4G от МегаФона пришел в близлежащие дачные товарищества «Сибирские Черёмушки», «Нива». Улучшения качества связи почувствуют и югорские автомобилисты на участке автодороги Мегион-Нижневартовск, который попадает в зону покрытия новой базовой станции.

За первый месяц работы телеком-объекта абоненты оператора прокачали около 6 ТБ данных и проговорили почти полторы тысячи часов. Больше половины пользователей мобильной связи в этих локациях – жители Ханты-Мансийского автономного округа, а 43% – визитеры из других регионов. В транспортном узле Нижневартовска в июле побывали абоненты с Ямала, из Тюменской и Свердловской областей, Уфы, Омска, Москвы, Волгограда и еще более чем 30 краев и областей. При чем приезжие чаще выходили на связь через интернет, чем пользовались голосовыми вызовами.

«Нижневартовск – один самых комфортных и активно развивающихся городов Югры. Чтобы при активно растущем трафике наши абоненты могли быть всегда на связи с деловыми партнерами и своими близкими, без задержек загружать или выкладывать контент – мы улучшаем свою сетевую инфраструктуру в городе. До конца лета в Нижневартовске планируется запуск еще одного телеком-объекта. Планомерная работа помогает компании сохранять лучшие скорости передачи данных», – отмечает Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе.

Лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета в Нижневартовске подтверждено данными независимого исследования международной компании Ookla. Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания в этом населенном пункте составила 28,73 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 700 тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе*.

*Основано на анализе компанией Ookla® данных Speedtest Intelligence® о медианной скорости загрузки в ХМАО за второй квартал 2023 г. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.