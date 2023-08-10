Доля просроченных микрозаймов приблизилась к 50% в России

В России серьезно увеличилась доля займов в микрофинансовых организациях (МФО), платежи по которым просрочены. В июне доля микрозаймов, просроченных больше чем на 90 дней, достигла 46,4% от общего количества выданных ссуд. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

В апреле доля займов с просроченными выплатами составляла 39,2%. В мае показатель находился на уровне 43,05%. Таким образом, в мае — июне произошел самый сильный прирост доли просрочки на балансах МФО с начала 2020 года, отметили в «Скоринг Бюро».

«Сейчас уровень проблемных долгов в сегменте сопоставим с пиковыми показателями октября—ноября 2022 года, когда на поведение заемщиков могла повлиять объявленная частичная мобилизация, а также с январем этого года (зачастую в этот период проблемные долги растут на балансе компаний из-за сезонности», - пишет издание.