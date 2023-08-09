Тюменская делегация предпринимателей работает в Стамбуле

Тюменская делегация предпринимателей с 8 по 10 августа работает в Стамбуле. В ходе бизнес-миссии тюменцы обсудят с турецкими коллегами потребность в импорте и экспорте товаров, построение логистических маршрутов, найдут потенциальных партнеров для расширения рынков сбыта тюменской продукции.

Поездка организована Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства совместно с Торгово-Промышленной палатой Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В бизнес-миссии участвуют предприниматели предприятий пищевой и лесопромышленной отраслей, которые хотят начать экспортную деятельность и укрепить свои позиции за рубежом.

Тюменские бизнесмены уже провели переговоры с Ассоциацией лесопромышленников, обсудили возможности поставки пиломатериалов в Турецкую Республику. Логистика поставок находится в центре внимания.

Предприниматели, представляющие предприятия пищевой промышленности, посетили павильон Good Food Russia, где российские производители могут найти покупателей и заключить контракты. Стороны обсудили возможность участия в проекте тюменских производителей кондитерских изделий.

Тюменские компании уже презентовали свою продукцию, рассказали о возможностях производства, теперь их ждет серия индивидуальных В2В переговоров. Также запланировано посещение одной из крупнейших в мире Стамбульской торговой палаты.