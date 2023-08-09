Жители «тюменской матрешки» стали реже обращаться в Банк России

Чаще всего жители «тюменской матрешки» обращались в Банк России по поводу проблем с погашением долга, отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул, списания средств без согласия клиента в счет погашения займа, взимания комиссий и навязывания дополнительных услуг при заключении договора.

В I полугодии 2023 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов направили в Банк России более трех тысяч обращений. Это на 13% меньше, чем годом ранее. Снижение произошло за счет сокращения числа жалоб по санкционной тематике на банки, микрофинансовые организации (МФО) и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

«При возникновении финансовых проблем лучше не прятаться от кредитора, а обратиться за реструктуризацией или изменением графика платежей по кредиту или займу. Если причины действительно уважительные, например, существенное снижение дохода, потеря работы, болезнь или декретный отпуск, то кредиторы идут навстречу заемщикам, изменяют сроки и порядок возврата долга на более удобные. Опыт прошлых лет показал, что многие заемщики, взяв временную передышку, смогли вернуться в свой график платежей, а банки сохранили лояльность клиентов», – рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.