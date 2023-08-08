Александр Моор поделился опытом с молодыми управленцами Урала

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с победителями конкурса «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа – Команда Урала». Конкурс проводился при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе совместно с Уральским институтом управления – филиалом РАНХиГС.

Из порядка полутора тысяч молодых людей, принимавших участие в конкурсе, определили 27 победителей, среди них – пять тюменцев, четыре югорчанина и шесть ямальцев.

Финальный модуль образовательной программы проходил в Тюменской области. Члены молодежной «Команды Урала» побывали на Тобольской промышленной площадке, в мультицентрах «Моя территория» и «Контора пароходства», встретились с главой Тобольска Максимом Афанасьевым, директором филиала ВЦИОМ.Урал Владимиром Гришиным, первым заместителем председателя Тюменской областной думы Андреем Артюховым и заместителем губернатора региона Павлом Белявским.

Молодым управленцам Уральского федерального округа Александр Моор рассказал об истории Тюменской области, ее социально-экономическом и инфраструктурном развитии, ответил на вопросы участников встречи, поделившись с коллегами-управленцами своим жизненным и профессиональным опытом.

«Мы продолжаем развивать потенциал региона. Активная инвестиционная политика позволила Тюменской области в 2022 году занять пятое место, а в текущем году – подняться на третье место в Национальном инвестиционном рейтинге, составляемом Агентством стратегических инициатив. За пять лет объем инвестиций превысил полтора триллиона рублей. При этом в столь непростом 2022 году данный показатель вырос в полтора раза и составил рекордные для региона 357,8 миллиарда рублей», – подчеркнул глава региона.