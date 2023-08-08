Семь из десяти россиян практикуют средства народной медицины, выяснил ВЦИОМ

Популярностью среди россиян пользуются две стратегии лечение: обращение к врачу и совмещение врачебного лечения с народной медициной. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ. Первый вариант выбрали 47% респондентов, второй - 32%, пишет РБК.

Отвечая на вопрос о причинах интереса к народной медицине, 52% респондентов выразили мнение, что она так же эффективна, как официальная. Чаще такого мнения придерживаются россияне в возрасте 35–59 лет (38–37%). Молодежь напротив предпочитает только врачебную помощь (74%).

Опрос также показал, что около 17% россиян вообще не обращаются к врачам. При этом 11% надеются, что все пройдет само, а 6% предпочитают народную медицину. К практикам лечения народной медициной так или иначе обращались 71% россиян вне зависимости от возраста.

Наиболее популярным методом народного лечения среди россиян считается фитотерапия — лечение травами (38%). Еще 30% предпочитают лечиться продуктами пчеловодства и 23% - баней. В первую пятерку также вошли мануальная терапия (18%) и точечный массаж (17%).