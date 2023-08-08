Бизнес-форум СУП в Тюмени стартует через четыре дня

Всего через несколько дней в Тюмень съедутся представители предпринимательского сообщества со всей России. На 27 топовых площадках для развития бизнеса более 100 спикеров на примере реальных кейсов научат работать с новыми эффективными инструментами. Начинающие предприниматели окунутся в атмосферу поддержки и менторства сообщества, а действующие владельцы бизнеса найдут перспективные точки роста, инвесторов и возможности для расширения.

Предпринимательское образование

Второй год подряд бизнес-форум СУП становится площадкой для обсуждения и развития экосистемы предпринимательства в ВУЗах. Во время юбилейного, десятого форума, состоялось заседание Рабочей группы Министерства образования и науки РФ, где был представлен документ с рекомендательной нормативной базой к программе «Стартап как диплом». В 2023 году соглашение о ее реализации подпишут 8 высших учебных заведений.

На сегодняшний день в стране успешно реализуется первый этап программы: развитие предпринимательской экосистемы внутри вуза. В этом году «Слет успешных предпринимателей» в Тюмени даст старт реализации второго и третьего этапов. Эксперты и участники форума обсудят организацию и внедрение экосистемы бизнес-сообщества в среде, созданной вокруг вуза, и между разными университетами.

Спикерами площадки выступят заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Александр Ведехин, начальник отделения деканата факультета бизнеса «Капитаны» Российского экономического факультета им. Г.В Плеханова Ольга Серебрянникова, Первый Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуард Омаров и другие.

– Внедрение экосистемы предпринимательства в вузах идет активно. Многие университеты, изучив предложенную концепцию, остались удовлетворены технологией ее реализации. На форуме в этом году уже восемь высших учебных заведений из разных регионов страны подпишут соглашения с молодежными комитетами «ОПОРЫ РОССИИ» о старте реализации концепции в университетах, – рассказал Александр Ведехин.

True Story Fest

Историями успеха любят делиться многие, еще больше людей хотят их услышать, чтобы узнать тот самый «секретный ингредиент» развивающегося, прибыльного бизнеса. Но создатель бренда Putin Team Russia Дмитрий Шишкин уверен, что лучший опыт, который может приобрести предприниматель - это опыт собственный, а путь к действительно значимым достижениям зачастую бывает сложным и длительным.

В рамках уникальной площадки TrueStoryFest 11 августа трое молодых предпринимателей поделятся с участниками форума историями, как они выходили из сложных жизненных и бизнес-ситуаций. Такой опыт помогает другим совершать меньше ошибок в начале предпринимательского пути.

О пути к успеху расскажут владелец кинотеатра «Премьера» и эко-парка «Турист», предприниматель из Ялуторовска Егор Ефимов, основатель агентства внутреннего туризма «АХ CLUB», победитель регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех 2022» в номинации «Лучший молодежный проект» Артем Хорошко, председатель совета директоров ГК «Портновская мануфактура SHISHKIN», создатель бренда Putin Team Russia, президент ассоциации «Рослегпром» Дмитрий Шишкин.

Президент ассоциации «Рослегпром» и основатель бренда Putin Team Russia Дмитрий Шишкин в 15 лет впервые обратился к модной индустрии. И уже за три года полностью создал себе гардероб, а также стал одевать друзей и знакомых. Но получить профильное образование в этой сфере родители не дали: настояли на том, чтобы он поступил на юриста. Предприниматель Шишкин и здесь нашел применение талантам — стал шить костюмы однокурсникам. Костюмы дорогостоящие по индивидуальным меркам: «В юристы часто шли дети из богатых семей, и профессия предполагала деловой дресс-код». Сначала работал в ноль, но уже скоро это стало приносить ему по 100 000 рублей прибыли в месяц.

Дмитрий Шишкин об эффективной кооперации и ее роли в бизнесе:

– Синергия энергии, опыта, характера и знаний во время взаимодействия в рамках бизнес-сообществ дает массу положительных результатов. В нынешних реалиях эффективная кооперация – основа бизнеса, драйвер развития. И вклад форума СУП в эти процессы крайне велик. Выступления известных спикеров с важными темами воодушевляют молодых предпринимателей. Когда предпринимательское сообщество собирается вместе и происходит обмен опытом и лучшими практиками, как правило, всегда есть большой профит, – уверен Дмитрий Шишкин.

Форум от предпринимателей для предпринимателей

Бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей 2023» в Тюмени пройдет с 11-13 августа. В завершающий день, 13 августа, у каждого предпринимателя есть возможность принять участие в работе форума совершенно бесплатно. Обладатели идей, стартапов или действующего бизнеса смогут найти секретный ингредиент для развития себя и роста своего дела. Ведь в этот день в программе заявлены ТОПовые площадки: маркетинг, «здоровое» предпринимательство, женщина в бизнесе и стейк-программа с возможностью презентовать потенциальным инвесторам свои кейсы.

Открытие форума состоится 11 августа при участии первых лиц области и федерального округа: полномочного представителя президента в УРФО Владимира Якушева, губернатора Тюменской области Александра Моора. Представителей бизнеса и власти: президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина и заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Сергея Морозова. В этот же день пройдет Ярмарка инвестиций, круглый стол на тему международного сотрудничества и панельная дискуссия о развитии предпринимательских сообществ.

Среди спикеров ТОПовых площадок форума председатель совета директоров АО ВБЦ, основатель деловой социальной сети TenChatСемен Теняев, ведущий эксперт по кросс-маркетингу в России Владислав Бермуда и член Совета Евразийского Женского Форума Надия Черкасова.

Помимо обретения новых навыков, связей и партнерства, участники форума с пользой проведут время на неформальных площадках. В четверг, 10 августа, предприниматели начнут с бизнес-игры «Завод», а утро пятницы лучше всего начать с пробежки в компании единомышленников. Для предпринимателей-родителей специально будет действовать детская площадка с наставниками и аниматорами, где будут ждать детей в возрасте от 5 лет. На свежем воздухе под присмотром опытных инструкторов самые младшие члены семей предпринимателей найдут свою пользу от участия в бизнес-форуме СУП.

Генеральный партнер форума ПСБ.

Справка

Форум СУП третий год подряд становится международной площадкой для представителей бизнес-сообщества России и дружественных ей стран. В прошлом году площадки СУПа посетили более 2 500 предпринимателей из 5 стран и 50 регионов РФ.

В 2023 году форум пройдет в XI раз с 11 по 13 августа в ДК «Нефтяник» и мультицентре «Контора пароходства» в Тюмени. Организаторы ожидают более 10 тысяч участников, которые посетят свыше 15 тематических площадок, объединенных ключевой темой «предпринимательское сообщество как самая эффективная экосистема развития предпринимательства».

Мероприятия проводится общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Правительства Тюменской области.