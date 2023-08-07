Мясо индейки подорожает на 6,5% из-за роста цен на оборудование для переработки вдвое

Группа «Черкизово» планирует с сентября повысить отпускные цены на продукцию из индейки на 6,5%, по словам источника в отрасли. В рознице индейка стоит дороже курицы и свинины, а рост спроса на нее замедляется, отмечают аналитики. Лидером удорожания на прилавках среди мяса ранее стала курица — она подорожала на 11,4% с конца 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на уведомления директора «ТД Черкизово» Олега Закова.

Кроме того, на 19% выросла стоимость инкубационных яиц, на 10% — транспортных услуг, на 20% — упаковочных материалов, и на 19% увеличились расходы на персонал из-за нехватки рабочих рук в стране.