Житель Пыть-Яха оплатил компенсацию за нарушение авторских прав известного режиссера

Югорчанин нарушил исключительные права режиссера и продюсера известного детского музыкального мультфильма «Синий трактор», набирающего в Интернете многомиллионные просмотры, после использования графического изображения главного персонажа и самого названия мультфильма в своем бизнесе.

Такой маркетинговых ход обернулся для гражданина исполнительным листом и взысканием компенсации за нарушение исключительных прав на общую сумму 58 000 рублей.

Для восстановления прав взыскателя, судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должника.

Оплатить задолженность мужчина решил лишь находясь в местном ОГИБДД ОМВД, во время процесса продажи своего автомобиля, поскольку вынесенный запрет препятствовал ему в совершении сделки. После того, как предприниматель выплатил компенсацию создателю мультфильма, ограничение было снято