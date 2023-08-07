В Тюменской области заблудившийся в лесу грибник проспал собственные поиски

В Тюменской области заблудившийся в лесу грибник заснул и не услышал, как его искали. Инцидент произошел недалеко от села Антропово, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам волонтеров, им поступило сообщение, что двое мужчин ушли в лес за грибами и разделились по дороге. В назначенное время из леса вышел только один. Волонтеры незамедлительно развернули поисковую операцию, однако найти мужчину не удалось.

На следующее утро грибник самостоятельно вышел из леса и позвонил семье и другу. Оказалось, что он не услышал криков и сирен, потому что заснул.

«Когда стемнело, Александр Иванович лег спать в лесу, чтобы с рассветом найти дорогу. Спал крепко, работу на отклик и сирены ТОСЭР не слышал, а утром, проснувшись, быстро нашел выход из леса», — рассказали в группе поискового отряда.