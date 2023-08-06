​ Певица Лада Дэнс пострадала в ДТП

Певица Лада Дэнс получила травмы в ДТП на трассе в Подмосковье вечером 5 августа. На трассе столкнулись три автомобиля. Кроме артистки пострадали еще три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в Подольске по направлению движения от Москвы на 52-м километре трассы. Предварительно установлено, что водитель легковушки врезался в две ранее столкнувшиеся автомашины.

По словам концертного директора Лады Дэнс Сергея Пудовкина, певица попала в ДТП, когда возвращалась с корпоративного выступления. Он также сообщил, что артистка находится в состоянии средней степени тяжести. Для ее госпитализации в больницу понадобился медицинский вертолет, пишет «Газетa.Ru».