Госдума предлагает сократить рабочие дни в жару

О сокращении рабочего дня в жару задумались депутаты Госдумы — они подготовили соответствующий законопроект, о чем сообщают «Известия».

«Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 градуса — на один час; при температуре воздуха от +28,6 градуса до +29 градусов — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 градуса и выше — на четыре часа», — гласит пояснительная записка к законопроекту, который внесли на обсуждение в парламент.

Заметим, кстати, что сейчас рекомендации Роспотребнадзора по сокращению трудового дня при температуре на рабочем месте выше +28,5 существуют, однако не являются обязательными. Предложенные поправки в Трудовой кодекс должны сделать их обязательными.