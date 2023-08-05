Обязательность общественно полезного труда в школе теперь прописана в законе

Обязанность школьников участвовать в общественно полезном труде теперь прописана в законодательстве: накануне президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие поправки. ОПТ — это, в частности, поддержание чистоты в классах, посадка цветов на пришкольной территории и другие мероприятия, поясняет «Российская газета».

При этом авторы закона подчеркивают, что это не значит, что теперь из школ уволят уборщиц, а мыть полы будут исключительно дети.

Новая норма автоматически исключила предыдущую: напомним, ранее в законе об образовании был прописан запрет привлекать школьников к труду без согласия родителей.