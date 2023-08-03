Россиянам не придется платить за медпомощь, которая оказывается бесплатно

В Минздраве РФ назвали фейком информацию о том, что часть медицинских услуг станут платными с приходом сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее часть СМИ опубликовало информацию о том, что с начала осени россиянам придется оплачивать вызов скорой помощи, если ситуация не угрожает жизни, обследования у узкого специалиста, если они выполняются без назначения врача, госпитализацию без направления, ряд лекарств в стационаре.

Как рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, все виды помощи останутся бесплатными, включая экстренную, неотложную и плановую. Лекарства в стационаре также останутся бесплатными в рамках программы госгарантий.

Отмечается, что медорганизации в праве оказывать пациентам платные услуги, когда это необходимо по жизненным показаниям и назначению врача. Однако вся необходимая помощь гражданам РФ оказывается бесплатно по полису ОМС.