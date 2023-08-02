На территории ХМАО действует шесть лесных пожаров

По состоянию на 09.00 02 августа проводятся работы по тушению шести лесных пожаров на площади 174,10 га:

2 пожара в Советском лесничестве на площади 165 га, 1 пожар локализован на площади 80 га;

1 пожар в Аганском лесничестве на площади 0,30 га;

1 пожар в Нижневартовском лесничестве на площади 8,30 га, 1 пожар локализован на площади 8,30 га;

2 пожара в Белоярском лесничестве на площади 0,50 га, 1 пожар локализован на площади 0,20 га;

«С 22 июля в Югре отменили режим ЧС в связи с лесными пожарами. При этом в регионе по-прежнему действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте», – подчеркнули в депнедрах Югры.

В тушении данных пожаров задействовано 111 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме.