36-летний водитель мотоцикла без прав спровоцировал аварию на трассе ХМАО

36-летний водитель мотоцикла «ИМЗ-8.103» из Кондинского района, проезжая перекресток, не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль «Daewoo». В результате столкновения байкер получил травмы. Авария произошла около 11:15 в поселке Лиственичный, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«‎Госавтоинспекция Югры напоминает, что проезд перекрестков, требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения правил дорожного движении. За управление мототехникой водителем, не имеющим права управления транспортным средством, соответствующей категории, согласно ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей», – рассказали в окружном ведомстве.

За сутки на дорогах Югры кроме данного происшествия больше не было ДТП.