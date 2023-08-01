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Участились случаи заражением кори в РФ, сургутян просят быть осторожнее

Корь все больше распространяется по РФ, но в Сургуте пока нет роста заболеваемости инфекцией

Участились случаи заражением кори в РФ, сургутян просят быть осторожнее
Фото: ru.freepik.com

В связи с миграцией населения в отпускной период и в том числе выездами за границу, участились завозные случаи заражения корью на территории РФ, поэтому Администрация Сургута просит жителей быть бдительными.

В Сургуте и Сургутском районе регистрируются редкие завозные случаи коревой инфекции, поэтому у медицинского сообщества есть настороженность в отношении данной инфекции. Но благодаря комплексу проведенных противоэпидемических мероприятий, распространение данных инфекционных заболеваний как в городе Сургуте, так и в районе на текущий период не зарегистрировано.

Говорить о росте заболеваемости или неконтролируемой ситуации в городе не стоит. Однако в странах ближнего зарубежья, а также на Урале, в Республике Дагестане, Казани и Новосибирске уже произошли вспышки заражения корью, сообщила заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Сургуте и Сургутском районе Елена Пинженина.

Но службой субъектов РФ проводится все противоэпидемические мероприятия для стабилизации данных очагов, в том числе некоторые очаги уже стабилизированы.

Решающее значение в борьбе с корьевой инфекцией играет вакцинопрофилактика. Очень важно не откладывать сроки проведения прививки, и тем более не отказываться от нее.

Согласно Национальному календарю, прививка от кори ставится дважды: в возрасте 12 месяцев и в 6 лет. Обычно такой схемы вакцинации от кори достаточно для формирования иммунитета, который сохраняется в течение 20 лет.

Всем взрослым до 35 лет, не болевшим, не привитым, ранее привитым, однократно не имеющим сведений о вакцинации, рекомендую привиться против кори. Если их работа связана с медициной, образованием, торговлей, транспортом, коммунальные социальной сферой или вахтовым методом, то сроки прививки увеличиваются до 55 лет.

«Корь характерна двумя клиническими проявлениями. Это катаральные явления в виде банальных ОРВИ и ОРЗ. Плюс присоединяются симптомы конъюнктивита – это покраснение глаз, но для кори характерно дальнейшее поэтапное высыпание кожных покровов. Некоторые люди, наши граждане, путают ее с аллергической реакцией на применение тех или иных препаратов, которыми они сами себя лечат или сами себе назначают. Но диагноз корь может поставить только медицинский работник на основании как эпидемиологического анамнеза, так и на основании лабораторных исследований», – уточнила Пинженина.

Если человек не помнит о том, прививался или нет, то ему следует обратиться в поликлинику по месту жительства и сдать кровь на наличие иммуноглобулина G. На основании этого становится понятно, болел или прививался ли человек когда-либо.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 183, комментариев: 0
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