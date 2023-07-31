Долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей

Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги 876,4 млрд руб. по итогам первого квартала 2023 года. Это на 72 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут со ссылкой на Росстат «Известия».

В то же время долги перед ресурсоснабжающими организациями увеличились на 15,8%, перед управляющими компаниями (УК) – на 1,2%. Абсолютные значения не приводятся.

Основная причина роста задолженности связана со снижением доходов населения, отметили опрошенные изданием эксперты. Объем платежей за коммунальные услуги постепенно растет, и порой они становятся непосильными для бюджета семьи, сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков добавил, что некоторые люди просто не хотят оплачивать ЖКХ.