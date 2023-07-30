Штаб-квартира компании Х останется в Сан-Франциско

Штаб-квартира компании X, ранее известной как Twitter, останется в Сан-Франциско — об этом заявил владелец компании Илон Маск. Несмотря на то, что многие компании уже покинули этот город, перебазировавшись в другие места, Маск перевозить свой новый актив не собирается.

«Сан-Франциско, прекрасный Сан-Франциско! Хотя многие оставили тебя, мы всегда будем твоим другом», — написал он в своем твиттере.

Напомним, ранее сервис, купленный миллиардером, был переименован в X и лишился своего символа в виде птицы. Это до сих пор заставляет злиться многих пользователей.