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​Пять новых кинозалов откроются в Тюменской области

В населенных пунктах Тюменской области откроются новые кинозалы

​Пять новых кинозалов откроются в Тюменской области
Фото: vk.com/depculture

Результаты конкурса на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек объявил Фонд кино. По его итогам в Тюменской области откроются пять новых кинозалов.

В региональном департаменте культуры сообщили, что финансовую поддержку получат муниципальное автономное учреждение культуры«Перспектива» в Аромашево, Центр культуры и досуга «Премьера» в Богандинском, ЦКиД «Вернисаж» в Винзилях, аналогичные центры в Увате и в Юргинском.

Модернизация кинотеатров позволит жителям небольших населенных пунктов разнообразить досуг и увидеть новинки кинопроката, не выезжая в город. Средства, выделенные в рамках программы, будут направлены на покупку современного оборудования – проекторов, акустических систем, экранов.

По всей стране отбор Фонда кино прошли 94 организации из 38 субъектов РФ. Благодаря нацпроекту «Культура» за все время существования программы открыто 1277 кинозалов, создано свыше 200 тысяч новых зрительных мест, более 20 млн человек получило доступ к услугам современного цифрового кинопоказа.

Директор регионального департамента культуры Елена Майер отметила: «Тюменская область – лидер в Уральском федеральном округе по количеству кинозалов, которые будут модернизированы в этом году. Из 10 заявок от нашего региона поддержана половина. И это отличный результат!»


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Сегодня в 18:51, просмотров: 103, комментариев: 0
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