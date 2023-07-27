Тюменские аграрии начали собирать урожай

В Тюменской области сельхозпредприятия приступили к сбору урожая. Как сообщил глава региона Александр Моор, началась уборка ранних овощей открытого грунта, картофеля и озимых зерновых.

Агрофирма «КРиММ» из Упоровского района первой вступила в уборочную страду. 500 гектаров озимой пшеницы сорта «Новосибирская 3» уже убрано аграриями сельхозпредприятия. Урожайность с гектара составила 19 центнеров. На полях агрофирмы одновременно начали уборку картофеля, собрав с первых трех гектаров 112 тонн.

Сельхозпредприятия области на сегодня собрали 887 тонн капусты, 108 тонн свеклы, а также 39 тонн свежих салатов. Губернатор Александр Моор сообщил, что прямо с полей на тюменские прилавки скоро начнет поступать свежий урожай овощей.

Подготовка к уборочной страде прошла по плану. Тюменским аграриям в этом году предстоит убрать почти тысячу гектаров овощей открытого грунта, порядка 8 тысяч гектаров картофеля, почти 5 тысяч гектаров озимых и около 730 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур.

Напомним, что Александр Моорназвал поддержку сельского хозяйства приоритетным направлением работы региональных органов власти. Он также сообщил, что объем средств, направляемых поддержку сельхозпредприятий из областного бюджета, сохраняется и составит в 2023 году порядка 3,4 миллиарда рублей.