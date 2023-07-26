Участникам Большой математической мастерской рассказали об инструментах господдержки стартапов

С 10 по 26 июля в Тюменском государственном университете шла работа проектных команд на очной площадке Большой математической мастерской. Это проект, который представляет собой командную работу студентов по разработке цифровых решений под реальные проблемы бизнеса. Поддержка проектов по созданию и развитию цифровых технологий является приоритетом национальной программы «Цифровая экономика».

В этом году организаторы мастерской решили попробовать принципиально новую образовательно-исследовательскую модель, рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области. Участники не просто решали задачи от реальных потребителей, а работали над строительством продуктового сервиса. 26-30 июля команды представят результаты своей работы потенциальным заказчикам.

Кроме работы над проектами в группах участников ждали экспертная поддержка, консультации, мастер-классы и лекции. Региональный департамент информатизации провел на площадке БММ лекцию о действующих инструментах господдержки стартапов, молодежных технологических проектах. Студентам также рассказали о ближайших ИТ-мероприятиях и конкурсах, планах по созданию каталога региональных ИТ-решений.

Тюменские студенты принимают активное участие в конкурсных отборах Фонда содействия инновациям. По недавно подведенным итогам очередного отбора по программе «Студенческий стартап» 12 победителей региона получили гранты на реализацию цифровых проектов.