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​Пять тюменских культурных проектов опубликованы на платформе «Смартека»

На платформе «Смартека» опубликованы две новые тюменские культурные инициативы

​Пять тюменских культурных проектов опубликованы на платформе «Смартека»
Фото: vk.com/depculture

Еще две успешные культурные инициативы Тюменской области опубликованы на платформе «Смартека». Это проекты «Вместе – к успеху» и «Амбассадоры Пушкинской карты», сообщает региональный департамент культуры. На сервисе «Смартека» сконцентрированы лучшие российские практики в различных отраслях для решения социально-экономических задач и тиражирования в другие регионы.

Проект Централизованной библиотечной системы Тюмени «Вместе – к успеху» решает вопрос доступности инклюзивных дидактических пособий для детей с инвалидностью. Проект Тюменского концертно-театрального объединения «Амбассадоры Пушкинской карты» помогает повышать интерес зрителей от 14 до 22 лет к культурным событиям. От молодых послов культуры более 125 тысяч человек регулярно узнают о мероприятиях, доступных по Пушкинской карте.

«Таким образом, уже пять тюменских культурных инициатив представлены на цифровой платформе АСИ. Задача тиражировать успешные практики в другие регионы поставлена нашим губернатором Александром Моором, и требует особого подхода. Еще рядучреждений планируют направить в «Смартеку» запросы на внедрение проектов. У нас накоплен достаточный опыт, и мы готовы им делиться!» – прокомментировала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Напомним, что на сервисе «Смартека» уже представлены ишимский проект «ФотоОКО», посвященный изучению деревянных наличников, опыт региона по увеличению количества гастролей «Гастрольная карта творческих коллективов Тюменской области» и проект «Школа чародейства и волшебства «Хогвартс» по повышению детской читательской активности.


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Сегодня в 17:38, просмотров: 134, комментариев: 0
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