Александр Моор посетил Омутинский район

Объекты социальной инфраструктуры посетил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Омутинский район.

Омутинская средняя школа № 1 прошла капитальный ремонт в 2022 году и в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» была оснащена современным оборудованием. При посещении школы глава региона пообщался с участниками школьной организации Российского движения детей и молодежи, побывал в научной лаборатории, кружках робототехники и управления квадрокоптерами.

Александр Моор проконтролировал, как выполняется его поручение о строительстве тротуара с освещением на улице Зятькова. Улица ведет к детскому саду, и родителям с детьми приходилось передвигаться по краю проезжей части. Теперь тут сделан широкий тротуар – дорога для пешеходов будет безопасной. Работы завершатся в сентябре, сообщил губернатор.

Инвестиционный проект по созданию базы отдыха «Елки», реализуемый участником регионального проекта «Акселератор команд муниципальных образований» Юрием Елишевым, вызвал серьезный интерес у главы региона. Базу планируют открыть в декабре 2023 года. Александр Моор предложил предпринимателю и главе Омутинского района Олегу Кузнецову совместно проработать варианты дальнейшей господдержки инвестпроекта.

В завершение рабочей поездки в муниципалитет губернатор посетил районную модельную библиотеку, которая находится в просторном историческом здании. Директор учреждения культуры Людмила Бабенкова рассказала главе региона, что в 2022 году библиотеку отремонтировали и оснастили современным оборудованием в рамках национального проекта «Культура». В результате она стала центром общественной активности и точкой притяжения для жителей села всех возрастов.