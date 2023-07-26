Александр Моор совершил рабочую поездку в Тобольский район

Во время рабочей поездки в Тобольский район губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел школу в деревне Овсянникова, строительство которой идет в рамках региональной программы замены деревянных сельских школ на современные здания. Новую школу на 50 мест планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года.

Глава региона рассказал, что новая просторная и уютная школа будет оснащена современным оборудованием, в ней появится большой спортивный зал. «Что касается региона в целом, за последние пять лет мы заменили восемь деревянных школ. В текущем году заменим еще пять – в Тобольском, Вагайском и Упоровском районах. В плане на 2024 год четыре школы – в Уватском, Ярковском и Вагайском районах», – сообщил губернатор.

Глава региона также заявил, что работа по программе замены деревянных сельских школ идет по плану и будет полностью выполнена в течение трех ближайших лет.

В деревне Овсянникова Александр Моор посетил также врачебную амбулаторию, которая обслуживает 27 окрестных населенных пунктов. Амбулатория переехала из старого в новое модульное здание в 2021 году. В медучреждении полностью укомплектован штат сотрудников, есть свой санитарный транспорт.

В ходе поездки губернатор побывал на гастрономическом фестивале «Сибирский баурсак» в поселке Прииртышский. В этом году мероприятие было приурочено к 100-летию Тобольского района. Глава региона высоко оценил туристический потенциал фестиваля, который собрал более пяти тысяч гостей.