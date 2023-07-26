Назван победитель Всероссийского чемпионата по спортивному программированию

В Тюмени впервые прошел финал Всероссийского чемпионата по спортивному программированию «Кубок будущего». Как сообщает региональный департамент информатизации, для участников соревнований и руководителей команд были организованы деловая программа, экскурсии и мероприятия на базе Центра робототехники и АСУ.

Мероприятия проходили на нескольких площадках. Перспективы развития спортивного программирования в Тюмени и по всей России обсудили на круглом столе с участием представителей из других регионов. В «Точке кипения – Тюмень» состоялся продуктивный диалог у студентов-участников чемпионата и тюменских ИТ-компаний. На встрече участники узнали, как могут пригодиться их навыки в реальных задачах и кейсах. На специальном полигоне прошли зрелищные соревнования «Битва роботов» и «Следование по линии».

Непосредственно сами соревнования Всероссийского чемпионата по спортивному программированию «Кубок будущего» прошли на базе Тюменского индустриального университета. Первое место в турнире заняла команда Саратовского государственного университета, на втором месте оказались студенты МИСиС, третье место разделили команды из Воронежского и Петрозаводского государственных университетов.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов отметил: «Уверен, что дни, проведенные на площадке, были насыщенными и продуктивными, а программа дополнительных мероприятий в Центре робототехники оставит о Тюменской области только положительные впечатления как о передовом цифровом регионе».