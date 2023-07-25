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Как вырастить предпринимателя, сформировать сильное сообщество и быстро масштабировать бизнес: спикеры СУПа о реальных историях успеха

Спикеры форума СУП в Тюмени рассказали о своем участии в мероприятии

Как вырастить предпринимателя, сформировать сильное сообщество и быстро масштабировать бизнес: спикеры СУПа о реальных историях успеха
Фото: Опора России

Семья в предпринимательстве уже давно не новая история, а скорее базис. Модель отношений, в которой есть элемент наставничества, преемственности, обучения и расширения, лежит в основе и предпринимательского сообщества, целой экосистемы связей и объединений. За десятилетнюю историю бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей» тоже стал семьей, в которой выросли многие предприниматели, и они возвращаются на площадки СУПа уже в качестве экспертов.

Именно поэтому программу СУПа формируют сами участники. Организаторы каждый год планируют площадки, отвечающие актуальным ритмам в экономике и предпринимательской среде, запросам участников, их интересам.

Женское лидерство в современном мире

Площадка для обмена образовательными ресурсами, возможностями и опытом между женщинами, представительницами бизнеса. Это возможность получить реальную поддержку, найти единомышленников и наставников, узнать об условиях, необходимых для раскрытия своего потенциала и дальнейшего роста в предпринимательском сообществе.

В этом году на площадке будет представлен новый большой блок, посвященный семейному бизнесу. В качестве спикеров выступят 4 семейные пары, которые создают и развивают бизнес вместе. Они расскажут о том, как налаживают процесс сотрудничества супругов как деловых партнеров, поделятся своими историями и назовут реальные инструменты для работы системы. Новой частью площадки станет бизнес на селе. Женщины предприниматели, которые ведут свое дело в сельской местности и пригородах, расскажут о сложностях, с которыми приходится сталкиваться, поделятся лайфхаками о развитии территории для ведения бизнеса.

– В первый день мы также завершим программу «Менторская гостиная», где действующие предприниматели выступают в качестве наставников. Участники форума смогут подойти к любому из них и получить консультацию, задать вопросы относительно бизнеса. Следует помнить, что глупых вопросов не бывает, поэтому мы рекомендуем обращаться с любыми сомнениями, общаться, узнавать новое и получать обратную связь, – обратилась модератор площадки, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Тюменского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Паденко.

Мастер-класс Эдуарда Омарова

Уже традиционной площадкой СУПа является мастер-класс от основателя форума и идейного наставника для многих его участников Эдуарда Омарова. Предприниматель с удовольствием делится своим опытом и знаниями, а тему мастер-класса, как правило, определяют сами участники. Ежегодно они присылают свои варианты, из которых спикер формирует единую тему и выступает с ней. Очень часто предприниматели просят наставника поделиться своей собственной историей успеха, и в этот раз их предложение было особенно настойчивым, поэтому в 2023 году мастер-класс СУПа впервые раскроет его участникам причину успеха предпринимателя с 30-летним опытом ведения бизнеса.

– Пока готовился к мастер-классу, я провел глубокую рефлексию и осознал: чтобы объективно оценить причину успеха, нужно найти самые глубинные мотивы. Как это формировалось, как происходило. На мастер-классе я обязательно поделюсь с участниками причиной моего успеха. Расскажу, какие качества, развиваясь в глубоком детстве, могли сформироваться в личности успешного предпринимателя. Как можно этим управлять и как, делясь этим, формировать вокруг себя сильное сообщество соратников и единомышленников, – рассказал основатель форума СУП, Первый Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуард Омаров.

Франчайзинг: тренды, перспективы, особенности

Принципиально обновленная площадка с новыми секциями, встроенными в актуальную повестку, чтобы делиться с участниками форума только работающими инструментами и реальными знаниями, которые найдут свое применение на практике. В Большом зале «Конторы пароходства» 12 августа пройдет выставка франшиз – предприниматели заявят о готовности масштабировать свой бизнес, а инвесторы узнают о новых продуктах.

В формате экспертной сессии успешные действующие предприниматели ответят на самые важные вопросы о франчайзинге как бизнес-модели. Участники узнают о лидогенерации и каналах продаж, личном бренде собственника франшизы, инвестициях в расширение. В конце дня франчайзеры поделятся закулисными историями своего успеха, расскажут всю правду о франшизах и признаются в провалах и ошибках.

– Франчайзинг в России созрел и начал приносить плоды. Появляется все больше сильных игроков, рынок полностью готов к тому, чтобы развиваться по франчайзингу. Уже возникают компании, которые готовы предоставлять качественный сервис, сопровождение, забирать новые территории. Очень классно, что с помощью франшизы можно развиваться, в том числе и в дружественных странах. Я считаю, что франчайзинговая модель – одна из самых главных бизнес-моделей, с помощью которой можно быстро масштабироваться, начать распространять миссию видения и зарабатывать хорошие деньги, – уверен модератор площадки, председатель комитета по франчайзингу Тюменского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Коростелев.

ОПОРА Kids

Площадка, которая позволит родителям, не волнуясь за своих детей, встречаться с другими предпринимателями на форуме. «ОПОРА Kids» - это детская площадка с наставниками и аниматорами, которая будет действовать с 11 по 13 августа в шатре на уличной площадке мультицентра «Контора пароходства». Все дети в возрасте от 5 лет смогут весело и интересно провести время за творческими и развивающими играми под присмотром опытных инструкторов.

Генеральным партнёром форума выступает ПСБ

Регистрация на сайте https://forumsup.ru/

Справка

В 2023 году форум пройдет в XI раз с 11 по 13 августа в ДК «Нефтяник» и мультицентре «Контора пароходства» в Тюмени. Организаторы ожидают более 15 тысяч участников, 27 тематических площадок и более 100 спикеров.

Форум проводит общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке правительства Тюменской области. Мероприятие организуется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый заместитель Председателя правительства РФ Андрей Белоусов


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Сегодня в 12:35, просмотров: 86, комментариев: 0
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