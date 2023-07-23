Большинство россиян считают зарплаты депутатов неоправданно высокими

Зарплаты депутатов, государственных служащих и чиновников россияне чаще всего считают неоправданно высокими. В список самых переоцененных профессий также вошли футболисты и блогеры, следует из опроса сервиса Superjob.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян из разных регионов. Им предложили ответить на вопросы, представителей какой профессии они считают самыми переоцененными на рынке труда и чьи зарплаты, как им кажется, неоправданно высоки, пишет ТАСС.

Большая часть респондентов (23%) назвала неоправданно высокими зарплаты депутатов и политиков, 13% — госслужащих и чиновников, 11% — менеджеров, 9% — директоров и руководителей, а 6% — сотрудников IT-сектора. Еще 4% опрошенных считают слишком высокими зарплаты футболистов, артистов и актеров, 2% — блогеров.