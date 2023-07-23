В селе Исетское открыли отделение реанимации на семь коек

В тюменской областной больнице №13 в селе Исетское завершился ремонт, проведенный в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В больнице открыли обновленное отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Строители отремонтировали стены и потолки, заменили оконные откосы, а также выполнили облицовку стен кафельной плиткой. Но главное обновление коснулось медицинского оборудования. Палаты оснастили функциональными кроватями, позволяющими легко переворачивать маломобильного пациента, чтобы осуществлять более качественный уход за лежачим больным. В отделении также появилось современное оборудование необходимое для поддержания жизнедеятельности организма.

Главный врач ОБ № 13 Сергей Катаргин рассказал: «Отделение реанимации оборудовано на 7 коек, то есть отделение подготовлено к массовому поступлению пациентов, на случай ЧС. Однако сейчас в основном в отделение поступают пациенты с тяжёлой формой хронической обструктивной болезнью легких, тяжёлыми формами ишемической болезни сердца».

Напомним, что региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в Тюменской области с 2021 года и рассчитана на пять лет. В рамках программы предусматривается не только строительство и ремонт больниц, поликлиник, ФАПов и амбулаторий, но и приобретается большой объем современного медицинского оборудования. Всё это рассчитано на небольшие города, небольшие муниципалитеты и отдаленные населенные пункты.