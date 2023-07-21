В Тюменской области создано 67 фермерских кооперативов

Тюменские предприниматели готовы развивать региональную и муниципальную экономику не только за счет крупных проектов, но и реализуя инвестиционный потенциал сельских территорий. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время рабочей поездки в Сорокинский район.

В селе Большое Сорокино глава области осмотрел кафе «Уют», которое открыли местные предприниматели Ирина и Куандык Кужикаевы при поддержке муниципальной инвестиционной команды. В 2022 году сельские бизнесмены реализовали инвестиционный проект по созданию пекарни, в этом году – приобрели оборудование для создания коптильного цеха. Создать и развивать свое дело предпринимателям помог льготный кредит от фонда микрофинансирования Тюменской области. Они уже организовали 15 рабочих мест для своих земляков.

Александр Моор отметил, что этот семейный бизнес – хороший пример эффективности проекта по акселерации муниципальных инвестиционных команд: «Удалось реализовать множество бизнес-инициатив с общим объемом инвестиций порядка 18 миллиардов рублей».

В структуре сельскохозяйственного кооператива «Молоко» – восемь пунктов приема молока, есть собственный цех переработки мяса. В ходе поездки Александр Моор осмотрел кооператив, который закупает у жителей молоко, мясо, картофель и другие овощи. Мясо поставляется в школы, детские сады и в детский оздоровительный центр «Спутник», есть торговые точки в Ишиме и Тюмени.

«В регионе создано 67 кооперативов, которые занимаются закупкой у населения молока, мяса, овощей. Кооперация – самый эффективный формат работы с личными подсобными хозяйствами», – отметил губернатор.