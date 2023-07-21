Всероссийский турнир по спортивному программированию «Кубок будущего» пройдет в Тюмени

В Тюмени впервые состоятся Всероссийские соревнования по спортивному программированию среди студентов «Кубок будущего». Турнир пройдет 22 июля на базе Тюменского индустриального университета.

О важности проведения передовых ИТ-соревнований рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов: «Если турниры по робототехнике у нас проводятся уже на протяжении многих лет, то такая дисциплина как алгоритмическое программирование, пока новое направление. Чтобы познакомить всех желающих с этим направлением и той технической и цифровой базой, что уже есть в нашем регионе, мы организуем разные площадки для диалога ИТ-компаний, студентов, школьников, представителей вузов и других сфер. Надеюсь, что так мы положим начало для формирования новых сообществ и профессиональных союзов, которые внесут свой вклад в развитие ИТ-кадров в области».

Несколько тематических мероприятий будет организовано в поддержку соревнований. Для иногородних студентов пройдет экскурсия по учебным классам Центра робототехники и обновленной проектной лаборатории. Юные робототехники и инженеры покажут возможности своих роботов в соревнованиях «Битва роботов» и «Следование по линии».

Всех заинтересованных в развитии ИТ-кадров приглашают за круглый стол обсудить вопросы и проблемы киберспортивных дисциплин, спортивного программирования и их роль в подготовке будущих специалистов цифровых профессий. Отдельную встречу планируется провести для региональных ИТ-компаний и участников турнира, чтобы они могли обменяться возможностями применения киберспортивных навыков в практических и реальных задачах.