Программу переселения людей из аварийного жилья в Тюменской области завершат к концу 2023 года – на один год и восемь месяцев раньше запланированного срока. Об этом, подводя итоги рабочей поездки в Викуловский район, сообщил губернатор Александр Моор. Благодаря программе условия проживания улучшат свыше девять тысяч человек, их расселят с 145 тысяч квадратных метров.

Теперь правительство Тюменской области приступает к формированию аналогичной программы на следующие пять лет – в планах расселение более шести тысяч человек со 113 тысяч квадратных метров. По словам главы региона, для реализации этой дорогостоящей программы, чтобы сократить нагрузку на бюджет, будут привлекаться средства инвесторов.

В селе Викулово Александр Моор проверил ход строительства 47-квартирного дома трехэтажного дома, который будет готов к заселению к концу 2023 года. Дом предназначен для детей-сирот, переселенцев из аварийного жилья и стоящих на очереди малоимущих граждан.

В ходе рабочей поездки губернатор оценил результаты капитального ремонта поликлиники Викуловской районной больницы, реконструкция которой была проведена в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В поликлинике выполнена внутренняя отделка помещений, модернизированы системы водоснабжения и водоотведения. Александр Моор распорядился выделить 20 миллионов рублей из областного бюджета на оснащение поликлиники современным оборудованием.