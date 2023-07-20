Житель Ямала выжил после схватки с белым медведем

Житель Ямала вступил в схватку с белым медведем, чтобы защитить своих жену и внучку. Об этом пишет издание «Север-Пресс» со ссылкой на региональную администрацию.

Сообщается, что хищник напал на людей в фактории Усть-Юрибей. Животное близко подобралось к жилищу семьи. Женщина с ребенком спрятались в чуме, мужчина вышел, чтобы отпугнуть зверя. Он сильно пострадал при борьбе с медведем, однако смог выстоять и не погиб.

Семью доставили самолетом санавиации доставил в Салехард. На данный момент мужчине ничего не угрожает, женщина и ребенок в медпомощи не нуждались.

Животное решено ликвидировать – на его поиски отправились егеря и полицейские. В администрации отметили, что появление белого медведя в ярсалинской тундре — редкое явление.