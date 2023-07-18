Тюменские власти оценили темпы реализации национальных проектов

В правительстве Тюменской области прошло очередное совещание по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба губернатора. Глава региона Александр Моор на совещании заявил, что своевременное заключение контрактов для реализации национальных проектов и обеспечение их планового финансирования – один из важнейших показателей качества работы региональных органов власти.

О темпах реализации и финансирования нацпроектов в регионе сообщил директор областного департамента экономики Максим Скворцов: «План по заключению контрактов для реализации национальных проектов на 2023 год выполнен более чем на 99 процентов. Например, по таким нацпроектам, как «Образование», «Демография», «Культура», «Цифровая экономика РФ», заключено 100 процентов необходимых контрактов. План по контрактованию по нацпроектам «Безопасные и качественные дороги», «Экология», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» выполнен более чем на 96 процентов».

По итогам первого полугодия план по финансированию реализации национальных проектов в Тюменской области на 47,2 процента выполнен из регионального бюджета, на 49,2 процента – из федерального бюджета. Работа продолжается в соответствии с графиком, доложил директор департамента экономики.

Напомним, что в 2023 году в Тюменской области на заключение контрактов для осуществления национальных проектов запланировано более 12,3 миллиарда рублей.