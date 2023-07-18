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​Стартовало голосование за подключению к интернету малых населенных пунктов Тюменской области

До 10 сентября выберут населенные пункты для подключения к интернету в 2024 году

​Стартовало голосование за подключению к интернету малых населенных пунктов Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

17 июля началось всероссийское голосование по подключению населенных пунктов к сети подвижной радиотелефонной связи в 2024 году. Жители Тюменской области могут отдать свой голос за село или деревню, где проживает от 100 до 500 человек, сообщает региональный департамент информатизации.

Единый портал государственных и муниципальных услуг является основной площадкой для проведения голосования по подключению сел к мобильному интернету. Также есть возможность передать свой голос на бумажном носителе через Почту РФ в адрес Минцифры РФ, для этого в письме необходимо указать ФИО, адреса регистрации и название населенного пункта, где нужна связь.

Благодаря программе Минцифры РФ в 48 населенных пунктах Тюменской области связь стандарта 4G (LTE) уже появилась. Еще в 30 жилых районах области интернет и связь появятся в этом году. До 2030 года в рамках программы планируется сделать доступной мобильную связь в 498 населенных пунктах Тюменской области.

Голосование продлится до 10 сентября, его результаты будут опубликованы в конце этого года. Населенные пункты, улучшение информационной инфраструктуры которых входит в другие федеральные программы и проекты, могут исключаться при формировании итогового перечня мест подключения. В победивших населённых пунктах интернет появится уже в следующем году.


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Сегодня в 22:47, просмотров: 96, комментариев: 0
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