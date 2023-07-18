Россиян предупредили о росте цен на газ в 2024 году

В России в июле 2024 года газ станет дороже на 8%. Индексацию оптовых цен для всех потребителей утвердила ФАС, сообщает Агентство нефтегазовой информации «ANGI.RU».

«Также на 8% будут подняты оптовые цены на газ и с 1 июля 2025 года. Предыдущее повышение цен произошло 1 декабря 2022 года. Тогда индексация оптовых цен составила 8,5%. Следующее повышение планировалось через 1,5 года - с 1 июля 2024 года (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ оно могло составить 7% как с 1 июля 2024 года, так и с 1 июля 2025 года)», − говорится в сообщении.

Ранее в ФАС заявили, что изменение оптовых цен будет плановым и первым за полтора года. Полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей.