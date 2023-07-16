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​Предложение лишить депутатов иномарок встречено на ура

Россияне поддерживают идею пересадить депутатов на отечественные машины

​Предложение лишить депутатов иномарок встречено на ура
Фото: unsplash.com

Предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина пересадить депутатов с иномарок на отечественный автопром встретило серьезную поддержку россиян: портал SuperJob, опросивший 1600 своих пользователей по всей стране, свидетельствует, что трое из четверых оценили эту инициативу положительно.

«75 процентов россиян выступают за то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили, — отмечают исследователи. — Судя по комментариям, соотечественники надеются, что это приведет к развитию нашего автопрома: «При условии, что автомобили действительно будут произведены в РФ полностью до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей».

Нашлись и те, кто оценил затею негативно — однако дело вовсе не в сочувствии к депутатам, которых грозят лишить комфортабельных автомобилей. Вот комментарии тех, кто не поддерживает инициативу, — таких, кстати, набралось девять процентов: «Очередная маниловщина»; «Пусть, как мы, мучаются с запчастями»; «Какой уже раз? Помнится, ещё Немцов с Ельциным пересаживали».

Забавно, что за предложение Володина чаще выступали владельцы иномарок, чем отечественных автомобилей, — впрочем, разница между ними невысока: 78 и 75 процентов соответственно.


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16 июля в 17:37, просмотров: 946, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
16 июля в 18:37
Ну, Аурус нормальный отечественный автомобиль. На 70 процентов состоит из отечественных деталей и даже электроники.

Если что, на эти автомобили и пересядут депутаты госдумы во главе с Володиным. А россияне, голосовавшие за, будут затылки чесать – опять… в общем, надули.
Флудер
16 июля в 22:15
Я против.
Вы думаете, что чиновников на "весты" и "приоры" пересадят?
Нет, администрации массово "аурусы" начнут закупать, потому что тоже российские. А один Аурус стоит 30 миллионов. Это четыре ЛэндКрузера купить можно.
Alkonowa1ow
17 июля в 01:55
Категорически против. Это популизм чистой воды. Это попытка вернуть отечественный автопром и авиапром из небытия. Но увы и ах, они прошли точку невозврата в начале 90-х годов. Тогда ведь все от высших чиновников до бандитов пересаживались с «Волг» и «девяток» на подержанные иномарки. Примеры. Министр обороны Павел Грачёв ради трёх «Мерседесов» вывел воинские части ЗВГ (ГСВГ) досрочно в Россию, в «чистое поле». Бандиты, лидеры Медведковской ОПГ братья Пылевы и Гусятинский в 1993 году первыми в Москве пересадили своих «бойцов» с отечественных «девяток» на подержанные «мерсы». Но и чиновники, естественно, от них не отставали. В том числе и в Сургуте. Правда ещё в 1997 году у первого заместителя Мэра Сургута Вячеслава Новицкого была новая модель ГАЗ-3105 с претензией на иномарку с инжекторным двигателем. Но популярности эта модель у чиновников в то время не получила и модель не пошла в серию. И все чиновники потихоньку начали пересаживаться с «чёрных Волг» - ГАЗ-3102 на иномарки. А больше нечего и не предлагалось отечественным автопромом. И даже вице- премьер Борис Немцов не смог «пересадить» чиновников, вернее заставить сесть их на отечественные «Волги- 3110» или «З102». Это был 1997 год. А сегодня что может предложить автопром чиновнику? Какой такой отечественный автомобиль? Если все, что выпускается на наших автозаводах на 80% комплектующих импортные. Другое дело «пересадить», то есть дать чиновникам китайские или корейские дешёвые автомобили. Или ограничить их в лимите расходования топлива. В своё время, Депутат Сургутской городской Думы I созыва Анатолий Васильевич Попов - Генеральный директор объединения «Сурутжилкомхоз» одним из первых в городе приобрёл служебный автомобиль «Ленд Крузер 90 Прадо». Что казалось неоправданной роскошью для тех времён. Однако, оправдался он тем, что приобретение внедорожника экономически оправдано. Ремонт, расход запчастей, масла и тд на порядок ниже чем у отечественной «Волги». Впрочем, за тридцать лет наших чиновникам можно было давно бы пересесть на наши «отечественные иномарки», выпущенные на наших автозаводах методом «обратного инжиниринга». Этим давно занимаются китайцы: и в автопроме, и в авиапроме. И довольно успешно «передирают» импортную западную технику. А мы тем временем, по заветам Егора Тимуровича Гайдара, «сопли жевали». Даже «Суперджет - 100» создали полностью на импортных комплектующих, кроме планёра. А между тем, готовый Ту-334 полностью из отечественных комплектующих и прошедший лётные испытания похерили в пользу этого сборочного «Суперджета-100». Поэтому не о чем говорить. Володин занимается популизмом. Ему ли не знать, что отечественного автопрома нет. К примеру, вместо автозавода им.Лихачёва, который выпускал некогда методом «обратного инжиниринга» с американского «Студебеккера» ЗИС-151, а затем легендарный ЗИЛ-157 и более поздние ЗИЛ-131 канул в лету. На его месте построен жилой комплекс. Та же участь постигла автозавод им. Ленинского Комсомола с его линейкой легендарных «Москвичей». Все другие автозаводы: и в Калуге, и в Санкт-Петербурге отверточно-сборочного формата. Об АвтоВАЗ в Тольятти отдельная история. Сегодня Россия сидит на игле импортных автомобилей. И все. Не о чем говорить.
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